Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Zalkaliani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Zalkaliani ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Zalkaliani ile görüştü

6 saat önce

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı kapsamında Tiflis'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Zalkaliani ile görüştü, System.String[]

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı kapsamında Tiflis'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde Tiflis'e geldi. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi. Görüşmede, Gürcistan ile Türkiye arasında ikili işbirliği ele alınırken Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı'na ilişkin fikir alışverişinde de bulunuldu.


Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile de ikili görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İkili görüşmelerin ardından ise yapılacak Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. Üçlü Toplantısı sonrasında bakanlar basın toplantısı düzenleyecek. - TİFLİS

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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