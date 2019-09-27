Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık ve bunu da...
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Bakan Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık ve bunu da...

34 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık ve bunu da Amerikalılara açık ve net bir şekilde söyledik"

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık ve bunu da Amerikalılara açık ve net bir şekilde söyledik"

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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