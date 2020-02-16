Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanmasını ele almak amacıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Faydalı bir görüşme geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı da var. Burada çatışmaların durması yani ateşkesin bağlayıcı bir şekilde sağlanması, bundan sonraki siyasi süreç için önemlidir. Bundan sonra BM ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız, onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık" dedi.

Çavuşoğlu, bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının İtalya'nın başkenti Roma'da olacağını ve tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

(İHA)