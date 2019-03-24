Bakan Çavuşoğlu: "Hangi Güç Sizi Bir Araya Getirdi, Neden Boyun Eğdiniz?"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş İlçesinde geniş katılımlı toplantıda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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