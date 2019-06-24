Bakan Çavuşoğlu: Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye özgür ve bağımsızdır. Türkiye, ABD 'al dediği' zaman alacak bir ülke değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık. Artık ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ortak basın toplantısı düzenledi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ruanda'ya gereken desteği vereceğini belirtti. Ruanda'nın FETÖ konusunda hassas davrandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, FETÖ bağlantılı okulları kapatmalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, "FETÖ öyle bir illet ki, kapıdan kapatsan bacadan girer, gerekli bilgileri paylaştık bu konuda iletişim içinde olacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'nın G-20 zirvesinde görüşecekleri konusunda teyitleştiklerini belirterek, "Bu görüşmede sadece S-400 değil birçok konu ele alınacak. Ortak komite, Suriye'den çekilme kararı, güvenli bölge, İdlib gibi konular" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN S-400'E ACİL İHTİYACI VAR'

Bakan Çavuşoğlu, S-400 konusunda ABD'nin Türkiye'yi F-35 anlaşmasından çıkaracağı yönündeki kararına ilişkin, "Diğer ortaklar ABD'nin adımını desteklemiyor. Türkiye F-35'in ortağı, maddi katkı sağladı. ABD'nin adımları hukuka uygun değil. Ortaklar rahatsız" dedi. ABD'nin F-35 mektubuna gereken cevabın verildiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "ABD'den gelen o mektubun kabul edilebilir olmadığını vurguladık. ABD'nin bu tutumunu anlamakta zorlanıyoruz. Türkiye özgür ve bağımsızdır. Türkiye, ABD 'al dediği' zaman alacak bir ülke değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık. Artık ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz. Süreçten vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'nin S-400'e acil ihtiyacı var. NATO ya da herhangi müttefikten saldırı olduğu zaman Türkiye'yi korumasını beklemeyiz. Sınırımızdan Patriotları çeken kim? Kendi güvenliğimiz için bu ihtiyacımızı karşılamak durumundayız. Trump ile konuşuyoruz, anlaşıyoruz; ama ABD'den farklı sesler geliyor."

'İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDERİM'

Çavuşoğlu, soru üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonucunu da değirlendirerek, "Bu halkımızın tercihi. İlçelerdeki seçimler daha önce gerçekleşmişti. 31 Mart-23 Haziran arasında çoğulculuk bakımında güzel bir kampanya oldu. Seçim şeffaf bir atmosferde gerçekleşti. Seçimi İmamoğlu kazandı, tebrik ediyorum. Yıldırım'ın seçim sonuçlarını kabul edip tebrik etmesi demokratik olgunluktu. Binali ağabeyi biz çok seviyoruz. Seçim kazanılır kaybedilir, hizmetleri ortadadır. Davamızda önemli bir yeri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar ve siyasetçilerin mesajı da ülkemizin geleceği bakımından anlamlıdır. Türkiye demokratik bir ülkedir ve halkın kararına saygımız olmuştur. Cumhur ittifakı kazandığı zaman, 'demokrasi yok', başkası kazanınca var. Biz bu çifte standardı anlamıyoruz. Türkiye demokrasiden taviz vermez. Seçim demokrasimiz bakımından önemliydi."

'TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER HIZLI GELİŞİYOR'

Ruanda Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera, Bakan Çavuşoğlu ile yaptıkları ikili görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Afrika kıtasında kurumsal yenilikleri, değişimleri konuştuk. Türkiye ile ilişkimiz yeni; ama çok hızlı gelişiyor. Türk Hava Yolları Ruanda'ya gidiyor. Turizm konusunda mutabakat imzalamak istiyoruz. Türk turistlerin de Ruanda'ya gitmesi için çalışmalar var. Türk firmaları Ruanda'ya yatırım yaptı, en büyük yatırım enerji sektöründe oldu" dedi.?

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Haber: Selen YALAZ/ANKARA,