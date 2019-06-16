Bakan Çavuşoğlu Hatay'da
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'ı ziyaret etti.
Kentteki programı kapsamında Hatay Valiliğine gelen Çavuşoğlu, burada protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Çavuşoğlu, daha sonra Vali Rahmi Doğan ile makamında basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, AK Parti
Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman
ve Hüseyin Şanverdi
, MHP
Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
ile diğer ilgililer de hazır bulundu.
Yaklaşık 25 dakika süren görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, merkez Antakya
ilçesindeki Dışişleri Bakanlığı
Hatay Temsilciliğinin açılışına katılmak üzere valilikten ayrıldı.
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