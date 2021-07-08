Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin salgın sırasında Avrupa'ya ürün sağlayan güvenilir bir ülke haline geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının verimli geçtiğini belirterek özellikle ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere ortak iradenin ikili ilişkilerde devamının teyit edildiğini belirtti. Bu yıl bitmeden ilk Ortak Ekonomik ve Ticaret (JETCO) Toplantısı'nın yapılmasının planlandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, salgına rağmen potansiyel ticaret hacminin yükseleceğini ifade etti. Salgının global tedarik zincirini değiştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu durumun birçok üründe Türkiye'yi güvenilir bir sağlayıcı haline getirdiğini söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, toplantı sırasında Finlandiya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Afganistan ve Doğu Akdeniz'deki konular gibi uluslararası gelişmeleri de ele aldıklarını açıkladı. Dünyada ve Avrupa'da göçmen konularını da görüştüklerini belirten Bakan Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'nun Litvanya'dan henüz geldiğini ve Litvanya ile Belarus arasındaki sınırın düzensiz göçe konu olduğunu ifade etti.