Bakan Çavuşoğlu: Her Görüş Ayrılığı Olan Ülkeyle İlişkileri Kesmek Doğru Değil - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu: Her Görüş Ayrılığı Olan Ülkeyle İlişkileri Kesmek Doğru Değil

27.05.2022 20:04
Bakan Çavuşoğlu: Her Görüş Ayrılığı Olan Ülkeyle İlişkileri Kesmek Doğru Değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan düzenlediği ortak basın toplantısında; “Her görüş ayrılığı içinde olunan ülkeyle ilişkileri kesmek doğru bir yaklaşım değil. Bu anlayış herkeste var. Filistin meselesi konusunda da Filistinli kardeşlerimizin mesajlarını İsrail tarafına ilettik. Mısır ile önümüzdeki süreçte daha ileri adımları da atarız. Libya konusunda görüş ayrılıkları vardı. Şimdi hepimiz Libya’nın istikrarı için birlikte çaba sarf ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan düzenlediği ortak basın toplantısında; "Her görüş ayrılığı içinde olunan ülkeyle ilişkileri kesmek doğru bir yaklaşım değil. Bu anlayış herkeste var. Filistin meselesi konusunda da Filistinli kardeşlerimizin mesajlarını İsrail tarafına ilettik. Mısır ile önümüzdeki süreçte daha ileri adımları da atarız. Libya konusunda görüş ayrılıkları vardı. Şimdi hepimiz Libya'nın istikrarı için birlikte çaba sarf ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. İki dışişleri bakanı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hepimizin ortak amacı, geçmişte görüş ayrılıkları oldu, bunların faydasının olmadığını da gördük. Bizim kendi aramızdaki bölünmelerin kimseye bir faydası yok. İlişkilerimizi öncelikle düzeltmeliyiz ki başkalarına da katkımız olsun. Yaşadığımız coğrafyada yeterince çatışmalar var. Ukrayna'daki savaş bir kez daha gösterdi ki dayanışma, birlik beraberlik ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

"RAMAZAN AYINDA GÖRDÜK KÜ DİYALOĞUN FAYDASI VAR"

İsrail ile görüş ayrılığının olduğu konular belli. Tüm Müslümanlar olarak Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın statüsü hepimiz için kırmızı çizgidir. Bu konuda görüş ayrılığımız var ama Ramazan ayında gördük ki diyaloğun da faydası var. Her görüş ayrılığı içinde olunan ülkeyle ilişkileri kesmek doğru bir yaklaşım değil. Bu anlayış herkeste var. Filistin meselesi konusunda da Filistinli kardeşlerimizin mesajlarını İsrail tarafına ilettik.

"MISIR İLE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE İNŞALLAH DAHA İLERİ ADIMLAR ATARIZ"

Mısır ile önümüzdeki süreçte inşallah daha ileri adımları da atarız. Bunları da değerlendirdik. Libya konusunda görüş ayrılıkları vardı. Şimdi hepimiz Libya'nın istikrarı için birlikte çaba sarf ediyoruz. Yemen'de ciddi sorunlar var, dayanışmamızı gösterdik. Teröre karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."

AL NAHYAN: BÖLGEMİZ HÜZÜNLE DOLU, HALKLARIMIZ DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR

Çavuşoğlu'nun cevabından sonra söz alan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan "İsrail'e yaptığınız ziyaretten dolayı tebrik etmek istiyorum. Aslında bu barış sürecinin tekrar gelmesine yönelik mutlu edici bir ziyaretti. Bölgemiz hüzünle dolu. Halklarımız daha iyi hak eden halklardır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Mısır Dışişleri Bakanı, GKRY'li mevkidaşı ile ikili 'iş birliğini' görüştü Mısır Dışişleri Bakanı, GKRY'li mevkidaşı ile ikili 'iş birliğini' görüştü Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Libya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Her Görüş Ayrılığı Olan Ülkeyle İlişkileri Kesmek Doğru Değil - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: Her Görüş Ayrılığı Olan Ülkeyle İlişkileri Kesmek Doğru Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement