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Bakan Çavuşoğlu: "(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin...
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: "(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız"
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