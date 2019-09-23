Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la görüştü

56 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la biraraya geldi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la görüştü

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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