Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la biraraya geldi.
(İHA)
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