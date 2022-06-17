Bakan Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Hırvatistan ile siyasi ilişkilerinin mükemmel seviyede seyrettiğini belirterek, iki ülkenin iyi ve kötü günde birbirlerinin yanında olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında mevkidaşı Gordan Grlic-Radman ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Ziyaretinin Hırvatistan ile diplomatik ilişkilerin 30. yılına denk geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz hep dostluk ve iş birliği temelinde seyretti. Bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan ziyareti de gündemde. Bugün ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık." dedi.

Çavuşoğlu, Hırvatistan ile siyasi ilişkilerin mükemmel seviyede seyrettiğini belirterek, "İyi günde de kötü günde de birbirimizin yanında oluyoruz. Depremlerde biz, Hırvat halkının yanında olmaya çalıştık. Türkiye'de de geçen sene çok kötü orman yangınları gerçekleşti maalesef. Hırvatistan hemen bir uçağını göndererek bu yangınları kontrol altına almamıza destek oldu." diye konuştu.

İlişkilerin her alanda daha da güçlenmesi için birlikte çalışacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, ekonomi ve ticari ilişkilerin güçlendiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2021'de yüzde 40 artışla 1 milyar dolara yaklaştığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 1 milyar doları rahatlıkla geçiyoruz. O nedenle liderlerimizin daha önce koyduğu hedefi geçmiş olacağız. Yeni hedefler koymamız lazım. Birkaç yıllık için 2 milyar dolar ama 5 yıl sonrası için 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koymak gerçekçi bir yaklaşım olacaktır."

Hırvat firmalarına karşılıklı teşvik önemli

Çavuşoğlu, Türk firmalarının Hırvatistan'a ilgisinin arttığını belirterek, "Özellikle inşaat, enerji, turizm gibi farklı alanlarda hem yatırım hem de önemli projeleri üstleniyorlar. Hırvatistan Dışişleri Bakanlığının depremden etkilenen binasının restorasyonun da bir Türk firmasının gerçekleştirecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Hırvat firmalarının da Türkiye'de yatırım yapması için karşılıklı teşvikin önemine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi yine potansiyeli olan bir iş birliği alanı. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirirken, ekonomi ve konsolosluk alanlarında mevcut mekanizmalarımız var ama son 10,12 yıldır bu toplantıları gerçekleştirmemişiz. Gerek Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) gerekse Ulaştırma Komisyonu ve konsolosluk istişareleri, bunları daha düzenli şekilde gerçekleştirme konusunda hemfikir kaldık."

Çavuşoğlu, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarını aktararak, "Bosna Hersek konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurguladık. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve gıda krizinin aşılması için sarf ettiğimiz çabalar hakkında da bilgi verdim." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin uluslararası platformda her zaman birbirini desteklediği söyleyen Çavuşoğlu, " Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecimizde Hırvatistan bize her zaman desteklemiştir. Hırvatistan'ın İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) sürecini de biz destekledik. Üyelik müzakerelerini başlatmasından dolayı Hırvatistan'ı canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

"Türkiye'nin Bosna Hersek'e tutumu açık ve nettir"

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'teki mevcut durum ve 2 Ekim'de yapılacak genel seçimde Türkiye'nin tutumunun sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin genel anlamda Batı Balkanlar'daki tutumu ve özelde de Bosna Hersek'le ilgili tutumu açık ve nettir. Biz, Batı Balkan ve Bosna Hersek'in istikrar, huzur ve ekonomik kalkınmasını destekliyoruz. Bosna Hersek'in sınır bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bu konuda tüm bölgedeki ülkelerle hemfikiriz."

Balkanlar'a ziyareti öncesi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek'teki siyasi parti ve etnik gruplarla eşit mesafede olan ve sürekli hepsiyle görüşen bir taraftır. Önümüzdeki seçimlerin de şeffaf ve demokratik şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hırvatlarla Boşnaklar arasında bazı konularda müzakereler olmuştu ama bir netice olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti kapsamında tüm kesimlerle görüşerek Türkiye'nin tavsiyelerini paylaşacağını belirterek, "Bosna Hersek'i ve bu süreçleri desteklemek için üçlü bir istişare mekanizmamız var. Türkiye, Hırvatistan ve Bosna Hersek. Önümüzdeki süreçte bu üçlü toplantıyı en son Antalya'da gerçekleştirmiştik. Yeniden gerçekleştirme konusunda hemfikir kaldık." diye konuştu.

Hırvatistan ziyareti kapsamında Çavuşoğlu, Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya gelecek.

(Bitti)