Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile görüştü
24.03.2021 16:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ikinci gün oturumuna katılan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Yukarı Karabağ, Afganistan, Kıbrıs ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.
-İHA-
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