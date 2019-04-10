Bakan Çavuşoğlu Hollanda'ya Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın yedinci toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Hollanda'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın yedinci toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Hollanda'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un daveti üzerine 10-11 Nisan tarihlerinde Hollanda'ya ziyarette bulunacak. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında 11 Nisan'da Wittenburg Konferansı'nın yedinci toplantısına katılacak. Konferans çerçevesinde 'Terörle Mücadele', 'Bölgesel Gelişmeler', 'Türkiye-AB', 'Hollanda Türk Toplumu', 'Yaşanabilir Şehirler' ve 'Enerji' başlıklarında ilgili bakanlıkların da katılımı ile altı çalışma grubu toplanacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Stef Blok arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyareti sırasında Amsterdam Başkonsolosluğunun resmi açılışını da gerçekleştirecek olan Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı ve Türk iş çevreleri, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı, iki ülke arasında ikili ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesini teminen Mart 2008'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca iki ülkenin dışişleri bakanlarının eşbaşkanlıklarında dönüşümlü olarak düzenleniyor. Söz konusu konferansların sonuncu toplantısı 14 Şubat 2014'te Ankara'da gerçekleştirilmişti.



(İlker Turak/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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