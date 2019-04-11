Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Heyetlerarası Görüşme Yaptı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:07 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. - AMSTERDAM
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