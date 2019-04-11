Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Heyetlerarası Görüşme Yaptı

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Heyetlerarası Görüşme Yaptı

56 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Heyetlerarası Görüşme Yaptı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. - AMSTERDAM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:07 Kaynak: İHA
Hollanda, Amsterdam, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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