Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Heyetlerarası Görüşme Yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. - AMSTERDAM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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