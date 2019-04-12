Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Heyetlerarası Görüşme Yaptı
1 saat önce
- Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile heyetlerarası görüşme yaptıAMSTERDAM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:02 Kaynak: İHA
- Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile heyetlerarası görüşme yaptı
AMSTERDAM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Amsterdam
temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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