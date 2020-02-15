Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok bir araya geldi. - MÜNİH

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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