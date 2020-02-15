Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok bir araya geldi. - MÜNİH
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