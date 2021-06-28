Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşları ile bir araya geldi - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı için geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da ikili temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar ile görüştü. Sonrasında Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.