Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor.
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Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor.

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: " İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak."

Türkiye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:14 Kaynak: AA
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