Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor.
1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:14 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: " İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak."
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir Esra Erol, Şırnaklı Leyla'nın okuma hayalini gerçekleştirdi