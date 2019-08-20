Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması...
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Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz" -"Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı ile...
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:21 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu: "( İdlib
'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya
ile görüşmelerimizi yapıyoruz"
-"Amerika'nın ikinci bir Münbiç
sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, El Salvadorlu mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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