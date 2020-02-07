Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik.' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik."

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik."(İHA)

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik."

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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