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Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik."(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik."
(İHA)
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