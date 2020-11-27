Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Asya grubu adına konuştu. Çavuşoğlu, "Asya pek çok açıdan yükseliyor. Ümmet bu yükselişte hak ettiği yeri almalı. Bu güçten yola çıkarak İİT Asya Grubu dünya çapında ortak İslami eylemde bulunmaya kararlı" ifadelerini kullandı.Dünyanın koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele ettiğini belirten Çavuşoğlu geliştirilen aşılara ait raporların cesaret verici olduğunu belirtirken, aşının herkes için ancak özellikle de savunmasız olanlar için ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi."İSLAMOFOBİ HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSELİŞE GEÇTİ""2020 hepimiz için zorlu bir yıldı. Çavuşoğlu, "Asya pek çok açıdan yükseliyor. Ümmet bu yükselişte hak ettiği yeri almalı. Bu güçten yola çıkarak İİT Asya Grubu dünya çapında ortak İslami eylemde bulunmaya kararlı" ifadelerini kullandı.Dünyanın koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele ettiğini belirten Çavuşoğlu geliştirilen aşılara ait raporların cesaret verici olduğunu belirtirken, aşının herkes için ancak özellikle de savunmasız olanlar için ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi."İSLAMOFOBİ HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSELİŞE GEÇTİ""2020 hepimiz için zorlu bir yıldı. Koronavirüs salgınının yanında islamofobi hiç olmadığı kadar yükselişe geçti " diyen Çavuşoğlu, İslamofobinin özellikle Avrupa'da yükselişe geçtiğini belirtti ve "İslamofobi ve ırkçılık, göçmen karşıtı söylemlerle besleniyor" dedi. Çavuşoğlu, yurt dışındaki göçmenlerin ve Müslümanların, bulundukları toplumlara katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek Almanya 'da yaşayan Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını örnek gösterdi."İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan saldırgan yayınlar, hakaret ve nefret söylemleri de yükselişte. Tüm inananlara hakaret ediyorlar" diyen Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Avrupa vizyon sahibi lider açısından eksiklik yaşıyor. Hatta bazıları kutsal dinimizi yeniden düzenlemeye cesaret ediyor. 'Terörle mücadele' bahanesiyle Batı'daki milyonlarca Müslümanın huzuru ve esenliği tehlikeye atılıyor" diye konuştu. Genel Sekreter seçimine de değinen Çavuşoğlu, "Belirlenen kurallar ve yönetmelikler ve coğrafi rotasyon ilkesi doğrultusunda, bu toplantıda bir sonraki Genel Sekreter Afrika Grubu'ndan seçilecektir. Afrika Grubu'ndan aday gösterilen adayları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. GÖRÜNTÜ'LER DGS'DE ---------------------------- DGS SAATİ-15: 14 TARİHİ – 27.11.2020 - Haber Kodu : 201127153



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