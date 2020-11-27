Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu

27.11.2020 16:24
Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Asya grubu adına konuştu.

Çavuşoğlu, "Asya pek çok açıdan yükseliyor. Ümmet bu yükselişte hak ettiği yeri almalı. Bu güçten yola çıkarak İİT Asya Grubu dünya çapında ortak İslami eylemde bulunmaya kararlı" ifadelerini kullandı.Dünyanın koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele ettiğini belirten Çavuşoğlu geliştirilen aşılara ait raporların cesaret verici olduğunu belirtirken, aşının herkes için ancak özellikle de savunmasız olanlar için ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi."İSLAMOFOBİ HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSELİŞE GEÇTİ""2020 hepimiz için zorlu bir yıldı. Koronavirüs salgınının yanında islamofobi hiç olmadığı kadar yükselişe geçti " diyen Çavuşoğlu,  İslamofobinin özellikle Avrupa'da yükselişe geçtiğini belirtti ve "İslamofobi ve ırkçılık, göçmen karşıtı söylemlerle besleniyor" dedi. Çavuşoğlu, yurt dışındaki göçmenlerin ve Müslümanların, bulundukları toplumlara katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek Almanya'da yaşayan Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını örnek gösterdi."İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan saldırgan yayınlar, hakaret ve nefret söylemleri de yükselişte. Tüm inananlara hakaret ediyorlar" diyen Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Avrupa vizyon sahibi lider açısından eksiklik yaşıyor. Hatta bazıları kutsal dinimizi yeniden düzenlemeye cesaret ediyor. 'Terörle mücadele' bahanesiyle Batı'daki milyonlarca Müslümanın huzuru ve esenliği tehlikeye atılıyor" diye konuştu.

Genel Sekreter seçimine de değinen Çavuşoğlu, "Belirlenen kurallar ve yönetmelikler ve coğrafi rotasyon ilkesi doğrultusunda, bu toplantıda bir sonraki Genel Sekreter Afrika Grubu'ndan seçilecektir. Afrika Grubu'ndan aday gösterilen adayları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ'LER DGS'DE

----------------------------

DGS SAATİ-15: 14 TARİHİ – 27.11.2020 - Haber Kodu : 201127153


İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu
Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti         
16:10
Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek         
16:04
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor         
15:12
Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı         
14:56
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı         
14:48
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 16:34:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei