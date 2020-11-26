Bakan Çavuşoğlu, İİT 47'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, İİT 47'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak
26.11.2020 11:31
Bakan Çavuşoğlu, İİT 47'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacakDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Bakan Çavuşoğlu, İİT 47'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın bakanımız 27-28 Kasım tarihlerinde Niamey'de düzenlenecek İİT 47'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak edecektir. İİT üyesi ülkeler arasında kapsamlı görüş alışverişinin yapılmasına imkan sağlayacak toplantıda, sayın bakanımız tarafından uluslararası ve bölgesel gündemi teşkil eden meselelere ilişkin yaklaşımlarımız paylaşılacaktır. Sayın bakanımızın toplantı marjında ayrıca İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
ANKARA, -
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