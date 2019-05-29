Bakan Çavuşoğlu, İİT Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı.
İsrail'de hükümet kurulamadı! Yeniden seçime gidiliyor
Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha
Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı