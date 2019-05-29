Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, İİT Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, İİT Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, İİT Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:02 Kaynak: AA
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