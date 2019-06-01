Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, İİT'nın 14. İslam Zirvesi'nde genel kurula hitap etti
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- Bakan Çavuşoğlu, İİT'nın 14. İslam Zirvesi'nde genel kurula hitap etti

1 saat önce

(DHA DIŞ) - Bakan Çavuşoğlu, İİT'nın 14. İslam Zirvesi'nde genel kurula hitap etti(Tür: Dış)

(DHA DIŞ) - Bakan Çavuşoğlu, İİT'nın 14. İslam Zirvesi'nde genel kurula hitap etti
(Tür: Dış)
- Bakan Çavuşoğlu, İİT'nın 14. İslam Zirvesi'nde genel kurula hitap etti
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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