Bakan Çavuşoğlu İİT'nin Cammu Keşmir toplantısına katılacak - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir'deki mevcut durumu ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Pakistan'ın talebine binaen Cammu Keşmir'deki durumu ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde İİT Cammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımızın da katılacağı ve video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, Keşmir'de devam eden insan hakları ve özgürlükler konusundaki sorunlar bağlamında İİT bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir."