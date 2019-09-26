Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu İİT üyeleriyle Filistin'i görüştü
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Bakan Çavuşoğlu İİT üyeleriyle Filistin'i görüştü

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Komitesi Toplantısı'na iştirak etti.

Bakan Çavuşoğlu İİT üyeleriyle Filistin'i görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Komitesi Toplantısı'na iştirak etti.

Çavuşoğlu, New York'ta BM 74. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına devam ediyor.

İİT üye ülkeleriyle Filistin konusunu görüşen Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "BM 74. Genel Kurulu'nda İİT Filistin Komitesi Toplantısı'na katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi uluslararası toplum BM kararlarını ve uluslararası hukuku pervasızca çiğneyen İsrail'in yayılmacı politikaları karşısında harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin toplantısının ardından Marshall Adaları Dışişleri Bakanı John M. Silk, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmelerde ülkeler arası iş birliği ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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