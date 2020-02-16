Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ikili temasları kapsamında ayrıca Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda ve Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - MÜNİH