Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ikili temasları kapsamında ayrıca Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda ve Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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