Bakan Çavuşoğlu, 'İkinci Berlin Konferansı'na katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Berlin'de düzenlenecek 'Libya' konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenecek 'Libya' konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacaktır. Konferansta, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacaktır" denildi.
Kaynak: DHA
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