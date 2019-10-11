Bakan çavuşoğlu ile nato genel sekreteri stoltenberg dolmabahçe çalışma ofisi'nde bir araya geldi
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi Çalışma Ofisine gelen Stoltenberg'i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapıda karşıladı.
- İstanbul
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