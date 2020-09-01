Bakan Çavuşoğlu, İngiltere'de belediye başkanı seçilen Özaydın'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde belediye başkanlığı seçimlerini oy birliğiyle kazanan Sabri Özaydın ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde belediye başkanlığı seçimlerini oy birliğiyle kazanan Sabri Özaydın ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türklerin ve diğer göçmen grupların yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde, belediye meclis üyeleri arasında online yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Özaydın'ı arayarak tebrik etti. Yaklaşık 60 bin Türk'ün yaşadığı Enfield bölgesindeki seçimleri kazanan Özaydın, aslen Kahramanmaraşlı ve tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor.

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:03 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu, İngiltere'de belediye başkanı seçilen Özaydın'la telefonda görüştü - Son Dakika

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