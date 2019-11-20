Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra ikili meseleleri görüşmek üzere İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşme gerçekleştirdi.


Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Brüksel, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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