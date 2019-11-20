- Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra ikili meseleleri görüşmek üzere İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.