Bakan Çavuşoğlu: İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:40 Kaynak: DHA
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