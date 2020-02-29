Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu: İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok - Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu: İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:40 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD patriotları tekrar gönderebilir Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı