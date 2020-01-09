Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:25 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi. Görüşme başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşme öncesi ikilinin görüntüleri
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