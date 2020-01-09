Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Bağdat 'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi. Görüşme başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirildi.

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