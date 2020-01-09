Bakan çavuşoğlu ırak başbakanı adil abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika

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Bakan çavuşoğlu ırak başbakanı adil abdulmehdi ile görüştü
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü
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