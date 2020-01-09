Bakan çavuşoğlu ırak başbakanı adil abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan çavuşoğlu ırak başbakanı adil abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika

Bakan çavuşoğlu ırak başbakanı adil abdulmehdi ile görüştü

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü

Bakan çavuşoğlu ırak başbakanı adil abdulmehdi ile görüştü

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor

Son Dakika Haberleri
19:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
19:12 Filistin, Sırbistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor - Son Dakika
19:12 AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı" - Son Dakika
19:10 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:10 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (4) - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan çavuşoğlu ırak başbakanı adil abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]