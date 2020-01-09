Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.


Çavuşoğlu'nun günübirlik Bağdat ziyareti kapsamında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınması öngörülüyor. - BAĞDAT

Mevlüt Çavuşoğlu, Berhem Salih, Bağdat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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