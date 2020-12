Bakan Çavuşoğlu: "Irak'ın PKK'dan temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: " Irak'ın PKK'dan temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son zamanlarda PKK'nin Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını, peşmergeye saldırdığını görüyoruz. PKK terör örgütü Kürt'ü temsil etmiyor. Terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kazımi'nin yarın yapacağı toplantıya hazırlık yaptıklarını kaydetti. Çavuşoğlu mevkidaşı ile, başta terör ile mücadele olmak üzere güvenlik konularını ele aldıklarını belirterek, "İlişkilerimizin farklı boyutlarını da değerlendirdik. Türk firmaların Irak'ta daha fazla yatırım yapmasını teşvik ediyoruz. Yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için gerekli adımları atacağız. Biz Türk Firmaların Irak'ta yatırım yapmasını teşvik ediyoruz. Bazı firmalarımızın yaşadığı sorunlar vardı. Kendilerine liste olarak ilettik. Yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için gerekli adımları atacağız, anlaşmaları imzalatacağız, çifte verdilerin önlenmesi anlaşmasını yarın imzalamış olacağız" dedi.

"Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"

Bölgesel konularda ilgili Türkiye ile Irak arasında görüş ayrılığının olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz İran'ın istikrarını istiyoruz. İran'ın istikrarı hem Irak için hem de Suriye için önemli. Suriye'nin istikrara kavuşması her iki ülke için de hayati derecede önemli. Suriye'nin İstikrara kavuşması aynı şekilde her iki ülke içinde önemli. Bu bölgelerdeki olumsuz gelişmelerin bizlere de negatif yansımaları var. Bölgenin istikrarı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ın her zaman toprak bütünlüğünü savunduk, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz. Irak'ın DEAŞ'e yönelik mücadelesine somut destekler vardık. Irak'ın bundan sonar da terör örgütlerine karşı mücadelesini destekleyeceğiz. Terörle mücadele tamamen bitmiş değildir. Son zamanlarda PKK'ya yönelik de Irak'ta bir mutabakat var. Özelikle Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için bir anlaşma var, bu anlaşmanın uygulanması Irak'ın geleceği için önemli. Son zamanlarda PKK'nin Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını, peşmergeye saldırdığını görüyoruz. PKK terör örgütü Kürt'ü temsil etmiyor. PKK terör örgütü her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. Kendisine biat etmeyen tüm Kürtlere saldırmaktadır. Süleymaniye'de de saldırıları arttırmaya devam etti. Suriye'de PKK, YPG bunlar aynı örgüttür. Adının ne olduğu önemli değil kendine biat etmeyen oradaki Kürt kardeşlerimize de saldırmaya başladı. Terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"En kısa zamanda Irak'a iadeyi ziyaret yapmak istiyorum"

Bakan Çavuşoğlu, Ovaköy, Fişhabur kapısını açmak için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirterek, "Özellikle Bağdat, Erbil, Türkiye olarak kimse dışlanmadan ticaretimizi artırmak için ve Irak'ı bölgesel bir transit ülke yapmak için bu kapıların açılması da önemli. Bu konuları da önümüzdeki günlerde değerlendirmeye devam edeceğiz. 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Bu gün 17 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Bugün kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009 yılında imzaladığımızı anlaşma ile karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık. Maalesef DEAŞ terör örgütü, aynı şekilde PKK terör örgütleri yüzünden güvenlik problemi oldu. DEAŞ'a karşı Irak büyük bir zafer kazandı, bundan memnuniyet duyuyoruz. Bu terör endişesi, güvenlik endişesi yüzünden tekrar vize uygulamasını geriye getirmek durumunda kaldık. Biz Iraklı kardeşlerimize vize uygulamaktan memnuniyet duymuyoruz. Önümüzdeki süreçte tekrar 2009 anlaşmasına geri dönebilmek için ne yapmamız lazım, güvenlik endişelerini nasıl gidereceğiz? Bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda hemfikir olduk. En kısa zamanda Irak'a iadeyi ziyaret yapmak istiyorum. Aramızdaki temasları daha da sıklaştıracağız" açıklamasında bulundu.