Bakan Çavuşoğlu: "Irak'ın Yeniden Ayağa Kalkmasına Destek Olmazsak, Yarın Başka Bir Sebepten Dolayı...

Anadolu Üniversitesinde 'Üniversite Gençlik Buluşması'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Irak'ın yeniden ayağa kalkmasına destek olmazsak, yarın başka bir sebepten dolayı tökezleyebilir.

Anadolu Üniversitesinde 'Üniversite Gençlik Buluşması'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Irak'ın yeniden ayağa kalkmasına destek olmazsak, yarın başka bir sebepten dolayı tökezleyebilir. Bu bizim çıkarımıza da terstir" dedi.



Eskişehir'deki ziyaret ve programlarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Üniveristesindeki 'Üniversite Gençlik Buluşmaları'na katıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, milletvekilleri, protokol üyleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Vali Çakacak ve Rektör Çomaklı'nın ardından konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede önemli bir rolü olduğuna değindi.



"Türkiye bölgenin istikrarını ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan bir ülke"



Uluslararası küresel sistemin ve oluşturulan mekanizmaların yetersiz kaldığını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan bir ülke olduğunu söyleyerek, "Bunlara yönelik yeni çözüm önerileri bulmamız gerekiyor. Kıbrıs dahil, Karabağ problemi dahil, Kırım sorunu, Güney Osetya sorunu dahil. İşte sorunlar çözülmediği için şu anda Keşmir'de başlayan sorun Hindistan ve Pakistan arasında çok ciddi bir gerilime yol açtı. Dün Cumhurbaşkanımız Pakistan Cumhurbaşkanı İmran Han ile görüştü. Ondan önceki gün iki üç defa Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi kardeşimle telefonda görüştü. Bu sorunu nasıl çözebiliriz, bu tırmanmayı nasıl tersine çevirebiliriz. Esasen Türkiye Balkanlar'da, Kafkasya ve ötesinde Pakistan, Afganistan ve Türkiye arasındaki üçlü mekanizmalar dahil kurduğu mekanizmalar ile bölgenin istikrarını ve ekonomik kalkınmasına çok katkı sağlayan bir ülke. Kardeş Azerbaycan ile birlikte merkezini oluşturduğumuz üçlü mekanizmada İran ile, Türkmenistan ve yine Gürcistan ile dörtlü mekanizmalara çevirdik. Şimdi Kazakistan ile bu mekanizmayı kuracağız ve bu mekanizmalarla sadece bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması için çalışmıyoruz. TANAP boru hattı gibi, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gibi hayati projeleri de hayata geçirebiliyoruz. Şimdi Saraybosna ve Belgrad arasındaki ring halindeki otoban inşallah yakında inşaatı başlayacak. Bizim de desteklerimiz ve önderliğimizle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile inşallah hayata geçecek. Bugün İstanbul'da Sırbistan ve Bosna Hersek'in ortak ticaret ofisi açması çok anlamlıdır. İstanbul'u seçmeleri ayrıca anlamlıdır ve iki ülkenin artık ticaret yapmaları bölgenin istikrarı ve kalkınması açısından önemlidir" şeklinde konuştu.



"Irak'ın yeniden ayağa kalkmasına Türkiye'nin destek olması ekonomik çıkarlarımız açısından önemlidir"



Türkiye'nin Irak'a destek olması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Kriz yönetimini çok iyi başarmamız lazım. Bugün yanı başımızdaki krizlere bir çözüm bulmazsak, başka ülkeler kendi gündemlerini empoze ederler. İşte hemen Suriye'de bizim attığımız adımlara bakın. Teröre karşı, siyasi çözüme yönelik, anayasa komisyonu kurulması ile ilgili. ABD ve bazı koalisyon ülkelerinin de YPG ve PKK terör örgütleri ile işbirliğine bakın. Eğer biz burada istikrarı ve sınır bütünlüğünü savunmazsak, o zaman bizim için de çok ciddi sıkıntılar olabilir. Bölgedeki istikrarsızlık ilelebet sürebilir. Bugün DAEŞ'in işgalinden kurtulmuş ve seçimlerini başarmış bir Irak'ın yeniden ayağa kalkmasına destek olmazsak, yarın başka bir sebepten dolayı tökezleyebilir. Bu bizim çıkarımıza da terstir, aynı şekilde bölgemizin istikrarı ve barış için de önemlidir. Türkiye'nin ekonomik çıkarları için de aynı şekilde çok önemlidir" açıklamalarında bulundu.



"O ülkeler sessiz kalıyor diye biz de mi sessiz kalacağız"



Son olarak bazı büyük Arap ülkelerinin ABD ve İsrail baskısından korktuğu için New York'u terk ettiğini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "2017 Aralık ayında ABD'nin aldığı karara karşı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir karar çıkartırken, benden ve Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki kardeşimden başka bir dışişleri bakanı yok. Bunu söyledim. Doğru. Aynı şekilde bazı büyük Arap ülkelerinde büyükelçileri ABD ve İsrail'in baskısından korkmuş ve New York'u terk etmişti. Şimdi bu gerçekleri söylememiz lazım. Buna karşı biz sessiz mi kalacağız. O ülkeler sessiz kalıyor diye biz de mi sessiz kalacağız. Biz buna sessiz kalamayız" dedi.



Program, soru-cevap ile devam etti. - ESKİŞEHİR

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