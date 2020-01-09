Bakan çavuşoğlu, ırak'ta berham salih ile görüştü - Son Dakika

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Bakan çavuşoğlu, ırak'ta berham salih ile görüştü
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu, Irak'ta Berham Salih ile görüştüIrak (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
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