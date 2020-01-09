Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı el-Halbusi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı el-Halbusi ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı el-Halbusi ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ikili görüşme gerçekleştirmesinden sonra El Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarının ardından Türkiye'ye dönecek.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı el-Halbusi ile görüştü

Irak Temsilciler Meclisi, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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