Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu, iranlı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan çavuşoğlu, iranlı mevkidaşı ile görüştü

4 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Bakan çavuşoğlu, iranlı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede, Suriye, Astana toplantısı ve Anayasa Komisyonu konuları ele alındı" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:32 Kaynak: DHA
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