Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, İrlanda ve Cezayir Dışişleri Bakanları ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, İrlanda ve Cezayir Dışişleri Bakanları ile görüştü

31 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İrlanda ve Cezayir Dışişleri Bakanları ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'la görüştü.


Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'la bir araya gelmişti. - NEW YORK

Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Cezayir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:46 Kaynak: İHA
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