Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na...
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Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını değerlendirmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. - CİDDE

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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