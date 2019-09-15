- Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na...
1 saat önce
- Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldıCİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
- Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı
CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını değerlendirmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti