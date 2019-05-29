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Bakan Çavuşoğlu, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak

15 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mekke'de Cuma günü düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mekke'de Cuma günü düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'nın, 'Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe' temasıyla Cuma günü Mekke'de düzenleneceği bildirildi. Zirveye Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Zirvede, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam alemini ilgilendiren ortak sorunların ele alınması ve bir 'Nihai Bildiri' kabul edilmesi öngörülmektedir. Ülkemiz 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 13. İslam Zirvesi'yle birlikte üstlendiği ve üç yıldır başarıyla yürüttüğü İİT Zirve Dönem Başkanlığı'nı bu zirvede Suudi Arabistan'a devredecektir."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:57 Kaynak: DHA
Mekke, İslam İşbirliği Teşkilatı, Politika
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