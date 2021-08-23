Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek veren İspanya'ya teşekkür etti - Son Dakika

Görüşmede ayrıca Afganistan 'daki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve İspanyol mevkidaşı Albares telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le telefonda görüşerek, Türkiye 'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına yangın söndürme uçağı göndererek verdiği destek için teşekkür etti.

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