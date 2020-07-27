Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:33

Kaynak: İHA

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