Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor, barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor. Bu politikalarını devam ettirirse bizim sağlıklı ilişki kurmamız mümkün değil ama İsrail, barış sürecine dönerse ve Filistinlilerin haklarına saygı duyarsa o zaman sadece bizimle değil herkesle ilişkileri daha sağlıklı olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl Temmuz ayında kendisinin de Togo'yu ziyaret ettiğini ve o gün aldıkları kararla karşılıklı büyükelçilik açmak için adım attıklarını hatırlatarak, "1 Nisan itibarıyla Türkiye'nin Togo'daki büyükelçiliği açıldı. Böylelikle 2002 yılında Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayımız 43'e çıkmış oldu. Yakında Gine-Bissau'da büyükelçilik açacağız ve 44'e çıkmış olacağız" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi konusunda detaylı görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Burada özellikle ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmasını imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca karşılıklı yatırımların ve ticaretin artması için atabileceğimiz adımları daha önce değerlendirmiştik. Özellikle Togo'da Türk yatırımlarının artması için önümüzdeki aylarda Togo'da bir iş forumu düzenlenmesi kararını verdik. Togo'nun Ulusal Kalkınma Programı kapsamında Türk firmalarına önemli fırsatlar sunacağını görüyoruz" dedi.'TOGO'DA FETÖ İLTİSAKLI OKUL KAPATILDI'Toplantıdan önce Türkiye Maarif Vakfı Mutabakat Zaptı'nı da imzaladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Maarif Vakfı tarafından Togo'da yeni okullar açılması için Togo'nun desteğine ihtiyacımız var ve bu desteği vereceklerini de görüyoruz. Ayrıca Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Dostum Robert bana Togo'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını söyledi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de eğitim konusunda Maarif Vakfı'mızla birlikte Togo'ya destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Togolu öğrencilere verdiğimiz bursu devam ettireceğiz" diye konuştu.Konuk bakan Dussey de Togo'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını ve buradaki çocukların Maarif Vakfı ile mükemmel eğitim alacağını söyledi.'İSRAİL'İN FİLİSTİN SALDIRILARINI DURDURMASI GEREK'Bakanlar, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in yeni hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Hükümet kurma işi, İsrail'in iç işi; bizim buna yorum yapmamız söz konusu olmaz. Önemli olan hükümeti kimlerin kuracağı değil İsrail hükümetinin hangi politikalar izleyeceğidir. İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım, Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor. Özellikle son zamanlarda illegal yerleşimleri artırdılar, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye devam ediyorlar. İşte İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Ayrıca Kudüs'ün statüsünü aşındıracak adımlardan da vazgeçmesi gerekiyor. Bu politikalarını devam ettirirse bizim sağlıklı bir ilişki kurmamız mümkün değil ama İsrail barış sürecine dönerse ve Filistinlilerin haklarına saygı duyarsa o zaman sadece bizimle değil herkesle ilişkileri daha sağlıklı olur. Bunlar sadece Türkiye'nin beklentileri değil uluslararası toplumun beklentileri."