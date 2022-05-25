Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet etti; kebap esprisi basın açıklamasına damga vurdu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet etti; kebap esprisi basın açıklamasına damga vurdu

25.05.2022 12:19

İsrail'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Filistin-İsrail meselesine değinen Bakan Çavuşoğlu, iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu'nun Türkiye'ye davet ettiği İsrailli Bakan Yair Lapid'in sözleri ise toplantıya damga vurdu. Lapid, "Döner kebap olacaksa geliyorum" sözleriyle salondaki herkesi güldürdü.

Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme adımları sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e merakla beklenen ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

ZİYARET, MÜZE GEZİSİYLE BAŞLADI

Çavuşoğlu'nun ziyareti sabah saatlerinde ilk olarak Yad Vashem Holokost Müzesi gezisiyle başladı. Bakan Çavuşoğlu Holokost kurbanlarına çelenk bıraktı. Müze Holokost kurbanlarının merkez anıtı olarak biliniyor.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİLER

Bakan Çavuşoğlu ziyaretlerinin ardından ilk olarak İsrailli mevkidaşı Yair Lapid bir araya geldi ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki Bakan kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Çavuşoğlu, "Onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail- Filistin meselesini görüştük. İki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim görmek istediğimiz şey kalıcı barışın Ortadoğu'da sağlanması" mesajını verdi. İsrail Dışişleri Bakanı ise, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz" dedi.

BASIN TOPLANTISINA KEBAP DİYALOĞU DAMGA VURDU

Açıklamasının sonunda İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet eden Çavuşoğlu'na Lapid'in "Döner kebap olacaksa geliyorum" sözleri salondaki herkesin gülüşmesine neden oldu. Çavuşoğlu da mevkidaşının cevabı nedeniyle gülümseyerek, kebap talebini kabul etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Güncel, Son Dakika

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